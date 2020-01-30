Москва, , 15:39 — REGNUM Повышенные санкции за нарушения в сфере пожарной безопасности позволят дополнительно защитить граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Поправки в КоАП внесло в Госдуму правительство РФ. Поправки вводят ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. То есть речь идет о ТЦ, кинотеатрах, школах, детсадах, больницах, организациях, предназначенных для проживания детей и престарелых и прочих местах массового пребывания людей.

Предусматривается не только повышенные штрафы (до 400 тыс. рублей) за такие нарушения, выявленные повторно, но также административное приостановление деятельности организаций — вплоть до 30 суток.

«Эта мера, в случае принятия законопроекта, позволит добиваться, чтобы нарушения были не только выявлены, но и устранены, что усилит безопасность наших граждан», — подчеркнул Пискарёв.