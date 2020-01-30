Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM В Уральском федеральном университете начнут медицинский осмотр всех студентов из Китая. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

В учреждении выделят отдельного врача, который займётся потоком китайских студентов.

Таким образом в вузе отреагировали на ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае. В УрФУ напоминают: у китайских учащихся есть возможность продолжить учёбу дистанционно до тех пор, пока ситуация с заболеванием не стабилизируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вузе заявили, что 175 студентов УрФУ родом из Китая могут не вернуться в Россию после зимних каникул. На некоторых территориях КНР установили карантин, из-за действия которого учащиеся не смогут покинуть свой населённый пункт.

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