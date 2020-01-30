Ирвайн, США, , 15:39 — REGNUM Геймеры остались недовольны ремейком Warcraft III с подзаголовком Reforged. На агрегаторе Metacritic оценка игры составляет 1,4 балла из 10, сообщалось на сайте сервиса 30 января.

Игрокам не понравилось отсутствие нововведений — даже новые катсцены (видеоролики на игровом движке), показанные на Blizzcon 2018, не вошли в итоговую версию Reforged. Многие геймеры также негативно высказались о многочисленных технических ошибках проекта.

Напомним, релиз Warcraft III: Reforged состоялся 29 января 2020 года. При первом же запуске многие геймеры столкнулись с проблемами — игра «зависала», а некоторые уровни из сюжетной кампании не работали.

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