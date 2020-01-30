Москва, , 16:11 — REGNUM Скандал, едва не переросший в драку, случился на круглом столе в Московской городской думе по вопросу строительства Юго-Восточной хорды, который проходил в очень напряжённой атмосфере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перепалка в Мосгордуме Георгий Балаков © ИА REGNUM

Во время мероприятия дискуссия временами выходила на повышенные тона. Кульминацией напряжённых переговоров стал инцидент между бывшим депутатом Госдумы Максимом Шингаркиным (ЛДПР), баллотировавшимся, однако не попавшим в Московскую городскую думу, и депутатом законодательного собрания столицы Олегом Шереметьевым (КПРФ).

После эмоционального выступления по вопросу Юго-Восточной хорды Шереметьев вышел из зала, и уже спустя несколько секунд из коридора послышались крики. Последовавшие за ним участники круглого стола увидели, как Шингаркин и Шереметьев ведут перепалку и уже готовятся перейти от слов к делу.

«Ты тварь четырёхходящая», — орал Шингаркин.

«Это ты тварь», — выкрикивал в ответ Шереметьев.

Коммунист открыл дверь в зал, призвав участников мероприятия обратить внимание на происходящее в коридоре.

«Вызовете Росгвардию! Удалите этого гражданина из здания Мосгордумы», — прокричал Шереметьев.

«Перестаньте врать», — перешёл на «вы» в присутствии других участников круглого стола Шингаркин.

Конфликтующих удалось развести благодаря вмешательству неравнодушных граждан. Сперва Шингаркин вернулся в зал, где проходил круглый стол, и занял своё место. Спустя несколько минут в зал вошёл Шереметьев, но не один — коммунист привёл с собой сотрудника полиции. Однако, поговорив с Шингаркиным, страж порядка удалился, позволив тому продолжить участие в круглом столе.

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