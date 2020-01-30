Москва, 30 января 2020, 16:11 — REGNUM Скандал, едва не переросший в драку, случился на круглом столе в Московской городской думе по вопросу строительства Юго-Восточной хорды, который проходил в очень напряжённой атмосфере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Во время мероприятия дискуссия временами выходила на повышенные тона. Кульминацией напряжённых переговоров стал инцидент между бывшим депутатом Госдумы Максимом Шингаркиным (ЛДПР), баллотировавшимся, однако не попавшим в Московскую городскую думу, и депутатом законодательного собрания столицы Олегом Шереметьевым (КПРФ).
После эмоционального выступления по вопросу Юго-Восточной хорды Шереметьев вышел из зала, и уже спустя несколько секунд из коридора послышались крики. Последовавшие за ним участники круглого стола увидели, как Шингаркин и Шереметьев ведут перепалку и уже готовятся перейти от слов к делу.
«Ты тварь четырёхходящая», — орал Шингаркин.
«Это ты тварь», — выкрикивал в ответ Шереметьев.
Коммунист открыл дверь в зал, призвав участников мероприятия обратить внимание на происходящее в коридоре.
«Вызовете Росгвардию! Удалите этого гражданина из здания Мосгордумы», — прокричал Шереметьев.
«Перестаньте врать», — перешёл на «вы» в присутствии других участников круглого стола Шингаркин.
Конфликтующих удалось развести благодаря вмешательству неравнодушных граждан. Сперва Шингаркин вернулся в зал, где проходил круглый стол, и занял своё место. Спустя несколько минут в зал вошёл Шереметьев, но не один — коммунист привёл с собой сотрудника полиции. Однако, поговорив с Шингаркиным, страж порядка удалился, позволив тому продолжить участие в круглом столе.
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