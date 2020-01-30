Москва, , 15:42 — REGNUM В российском автопарке на начало 2020 года насчитывается 26,2 млн легковых автомобилей иностранных брендов — 61,2% от всего парка легковушек в стране. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Самой популярной моделью в России среди иномарок стал автомобиль Kia Rio. При этом в стране на начало года насчитывается 849 257 экземпляров этих моделей. На втором месте оказался Hyundai Solaris, чья численность в российском автопарке составляет 807 000 единиц. Замыкает тройку лидеров Ford Focus с показателем 787 862 единицы.

На четвертом и пятом местах оказались Renault Logan (711 816 ед.) и Toyota Corolla (650 316 шт.) соответственно.

Кроме того, в этом списке также находятся Chevrolet NIVA (639 422 ед.), Volkswagen Polo (522 286 ед.), Toyota Camry (451 487 ед.), Toyota RAV4 (426 559 шт.), Skoda Octavia (423 762 шт.), а также Daewoo Nexia (423 062 ед.).

Напомним, в 2019 году Hyundai Solaris занял второе место в рейтинге самых популярных автомобилей на вторичном рынке Москвы.

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