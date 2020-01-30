Тверь, , 15:38 — REGNUM Установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату началась в деревне Хорошево Тверской области 30 января. Участие в мероприятии принял губернатор Игорь Руденя вместе приглашёнными ветеранами Антониной Гордеевой, Марией Потаповой, Иваном Кладкевичем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Также на площадке присутствовали заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, директор Музея Победы Александр Школьник, скульптор Андрей Коробцов, актер и поэт, Народный артист РСФСР, Член Союза писателей России Михаил Ножкин.

Установка центральной фигуры мемориала Пресс-служба правительства Тверской области

«Большая честь для нашего региона — иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал — пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», — сказал Игорь Руденя журналистам.

«Я сам участник Ржевской битвы и горжусь тем, что в Тверской области создается такой памятник. Важно, что наш президент поддержал идею о строительстве этого мемориала. Вместе с другими ветеранами мы ездили с Солнечногорск, где отливали детали, и уже там я понял — это величественный монумент», — отметил Иван Кладкевич.

Как отметил на площадке Николай Овсиенко, строительство монумента идёт в рамках установленного графика, его открытие запланировано к 9 Мая 2020 года. Григорий Рапота отметил, что мемориал Советскому солдату стал результатом коллективной работы Минкультуры РФ, правительства Тверской области, Российского военно-исторического общества и Союзного государства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомил гостей с ходом благоустройства территории — эту функцию взял на себя регион. На данный момент высажены деревья, обустроены инженерные коммуникации, подведено электроснабжение к площадке международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проводится рядом с мемориалом. Ведётся реконструкция дороги протяженностью около километра — её расширят до четырёх полос, оборудуют съезды и выезды с территории мемориального комплекса. В единой стилистике с комплексом строится АЗС «Лукойл», появятся новые общественные пространства.

25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн устанавливается на десятиметровом холме, установка ведётся в три этапа. Открытие монумента станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы. Идея создания мемориального комплекса поддержана президентом России Владимир Путин. Ржевский мемориал Советскому солдату, первый крупнейший памятник советскому солдату в современной России, станет филиалом Музея Победы. Здесь создадут павильоны для медиапроектов: демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.