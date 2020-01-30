Грязи, Липецкая область, , 15:33 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении начальника грязинского филиала ПАО «МРСК — Центра» — «Липецкэнерго». Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба СУ СК РФ по региону, мужчина подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, днем 29 января 2020 года начальник Грязинской РЭС получил от представителя производственной базы в селе Казинка взятку в сумме 250 тысяч рублей. Предположительно это не вся сумма взятки — между сторонами существовала договорённость о передаче двух миллионов за то, чтобы начальник РЭС помог бизнесмену присоединить его производственную базу к электросетям.

Подозреваемого задержали, он уже дал признательные показания.