Ирвайн, США, , 15:32 — REGNUM Энтузиаст с ником blbird создал полноразмерный молот Райнхардта из Overwatch, извергающий пламя. О своём творении геймер рассказал на Reddit 30 января.

В ролике на Reddit автор необычного оружия разбивает арбуз при помощи своего изобретения. По словам blbird, молот был создан из переработанного мусора.

Райнхардт — это персонаж многопользовательского шутера Overwatch, относящийся к категории «танк». Он умеет создавать мощный энергетический щит для спасения союзников от смерти.

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