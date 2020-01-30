Рязань, , 15:33 — REGNUM Гарнир из гречки перестали подавать в детской областной клинической больницы Рязани. За пересмотр меню проголосовали сами пациенты. Питательную ценность крупы заменили другими продуктами, сообщили 30 января в пресс-службе регионального минздрава.

Эксперимент с голосованием за любимое блюдо в столовой начали в декабре 2019 года. Специалисты отметили, что маленькие пациенты регулярно выбирают рис, картошку и макароны и совершенно не хотят видеть в тарелках гречку. Не нравится детям также капустная запеканка и котлета с капустой.

«Пришлось усовершенствовать меню и построить рацион так, чтобы он нравился детям. Пересмотр рациона помог открыть новые подходы к организации питания детей: у нас изменилась сервировка столов, Кроме того, в конце года закупили новую современную посуду, в больнице теперь новые тарелки, чашки, а также красивые ложки и вилки», — рассказала главный врач ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой Инна Лебедева.

Необходимые белки, жиры и углеводы пациенты получают за счёт других блюд — на гарнир ввели зелёный горошек, подают творожную запеканку со сладким соусом и груши на десерт, к чаю добавился шиповник, а на первое стали готовить ещё и рассольник.

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