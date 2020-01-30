Рязань, 30 января 2020, 15:33 — REGNUM Гарнир из гречки перестали подавать в детской областной клинической больницы Рязани. За пересмотр меню проголосовали сами пациенты. Питательную ценность крупы заменили другими продуктами, сообщили 30 января в пресс-службе регионального минздрава.
Эксперимент с голосованием за любимое блюдо в столовой начали в декабре 2019 года. Специалисты отметили, что маленькие пациенты регулярно выбирают рис, картошку и макароны и совершенно не хотят видеть в тарелках гречку. Не нравится детям также капустная запеканка и котлета с капустой.
Необходимые белки, жиры и углеводы пациенты получают за счёт других блюд — на гарнир ввели зелёный горошек, подают творожную запеканку со сладким соусом и груши на десерт, к чаю добавился шиповник, а на первое стали готовить ещё и рассольник.
Читайте ранее в этом сюжете: Пациентам детской больницы в Рязани дали право выбора меню