Москва, 30 января 2020, 15:31 — REGNUM Рабочая группа изменила формат обсуждения предложений о внесении изменений в Конституцию РФ, образовано пять подгрупп — по социальным вопросам, по вопросам федеральных органов законодательной и исполнительной власти, по теме судебной власти и прокуратуры, по обеспечению единой системы публичной власти и местного самоуправления, а также по международному праву.
Об этом сообщил журналистам декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова Андрей Шутов.
Сам Андрей Шутов вошел в состав подгруппы по обсуждению вопросов обеспечения единой системы публичной власти и местного самоуправления.
Он уточнил, что работа в подгруппах проходит «в формате мозгового штурма». Участники каждой подгруппы высказывают свои мнения по обсуждаемым вопросам.
Затем сопредседатели подгрупп подводят итоги, обобщают поступившие предложения и передают их на рассмотрение всей рабочей группы, отметил он.