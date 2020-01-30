Москва, , 15:31 — REGNUM Рабочая группа изменила формат обсуждения предложений о внесении изменений в Конституцию РФ, образовано пять подгрупп — по социальным вопросам, по вопросам федеральных органов законодательной и исполнительной власти, по теме судебной власти и прокуратуры, по обеспечению единой системы публичной власти и местного самоуправления, а также по международному праву.

Об этом сообщил журналистам декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова Андрей Шутов.

«Если раньше рабочая группа принимала к рассмотрению любое предложение по поправке ‑ и с голоса, и в письменном порядке, то сейчас работа приобретает более упорядоченный характер. Мы в подгруппах формируем предложения, которые потом являются предметом рассмотрения на общем заседании рабочей группы», — цитирует слова Андрея Шутова ТАСС.

Сам Андрей Шутов вошел в состав подгруппы по обсуждению вопросов обеспечения единой системы публичной власти и местного самоуправления.

Он уточнил, что работа в подгруппах проходит «в формате мозгового штурма». Участники каждой подгруппы высказывают свои мнения по обсуждаемым вопросам.

Затем сопредседатели подгрупп подводят итоги, обобщают поступившие предложения и передают их на рассмотрение всей рабочей группы, отметил он.