Москва, , 15:30 — REGNUM Роскомнадзор с завтрашнего дня начнет изучение ситуации с исполнением законодательства России в области персональных данных компаниями Facebook и Twitter, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По истечении срока мы будем изучать обстоятельства и, если увидим признаки административного правонарушения, будем действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января истекает срок ответа Роскомнадзору от Facebook и Twitter на запрос о локализации баз персональных данных российских пользователей.

Напомним, административное производство в отношении вышеуказанных соцсетей было инициировано после того, как компании не предоставили отчётов о локализации баз данных российских пользователей в России.

По решению суда компании были оштрафованы на три тысячи рублей. После этого Twitter обжаловал данный вердикт в Верховном суде России, а Facebook не стал выплачивать штраф.

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