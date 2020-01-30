Красногорск, 30 января 2020, 18:48 — REGNUM В Подмосковье организован оперативный штаб по контролю за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
В министерстве заверили, что предприняты все меры для недопущения распространения вируса в регионе. В созданный оперативный штаб вошли представители Роспотребнадзора, Минздрава и других профильных ведомств области.
Также созданы оперативные медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф, которые круглосуточно дежурят на территории аэропортов, находящихся в ведомстве региона.
В министертве подчеркнули, что на данный момент в Московской области не зафиксированно ни одного случая заболевания коронавирусом.