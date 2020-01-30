Ставрополь, , 15:40 — REGNUM Более 400 изношенных лифтов планируется заменить в многоквартирных домах на Ставрополье в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства. Это примерно в 1,7 раза больше, чем в 2019 году.

В прошлом году на Ставрополье стартовал проект по ускоренной замене лифтов, «отслуживших» 30 лет и более. В первый год заменили 262 лифта в многоквартирных домах, в 2020 году власти рассчитывают на замену 421 лифта.

Финансирование проекта обеспечивается за счет введения со второго полугодия 2019 года дифференцированного размера взноса на капитальный ремонт. Для многоквартирных домов с лифтами он составил 9 руб. 63 коп., а для домов без лифтов — на рубль меньше.

Кроме того, в рамках реализации региональной программы капремонта в 2020 году на Ставрополье планируется отремонтировать 619 многоквартирных домов. Всего с момента запуска этой программы в 2014 году в крае отремонтировали более 2,2 тыс. домов.