Москва, , 14:44 — REGNUM Обследовать радиоактивный могильник в столичном районе Москворечье-Сабурово необходимо до строительства Юго-Восточной хорды, а не во время работ. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть две зоны. Одна зона более загрязнена, вторая менее загрязнена. И они находятся на большом расстоянии. То, что надо убрать сразу, то надо убрать сразу. То, что нужно убирать более детально и что там, я сказать не могу. Это зависит от специалистов», — сказала Стебенкова.

Однако территорию строительства трассы и прилегающей территории сперва следует обследовать, очистить территорию и только потом начинать работы.

«Строительство не ведется. И представитель заказчика сообщил, что строительство приостановлено», — отметила депутат Мосгордумы.

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