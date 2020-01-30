Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM Американский миллиардер Джордж Сорос ещё в 1990-е годы организовал работу с учителями в ходе визита на Урал. Об этом заявил экс-чиновник, директор Центра современной политической истории Урала Анатолий Кириллов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выступая перед ветеранами и чиновниками, Кириллов вспомнил подробности визита миллиардера на Средний Урал.

«Мы призвали сюда Сороса. Он должен был привезти большие деньги на восстановление Верхотурья. Я лично его встречал. Сорос прилетел с большими деньгами», — сказал Кириллов.

Однако всё пошло не по плану, вспомнил экс-чиновник.

«На следующий день он, нагло глядя в лицо Росселю, сказал: «А плевать я хотел на ваше Верхотурье, на вашу религию. Я выделю огромные деньги в Екатеринбург, и мы поработаем с учителями!» И они поработали, поэтому нам надо особое внимание обратить на работу с учительским составом, провести семинары», — сказал историк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава свердловского совета ветеранов Юрий Судаков заявил о необходимости противодействовать фальсификации истории Великой Отечественной войны. Для этого в Екатеринбурге организуются ветераны разных войн.