Пекин, , 14:33 — REGNUM Их китайского города Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус 2019-nCoV, турецкий самолет эвакуирует 49 иностранцев. Об этом 30 января сообщает Anadolu Ajansı.

По данным журналистов, турецкий борт заберет 34 граждан Турции, по семь человек из Грузии и Азербайджана, а также одного гражданина Албании. На борту самолета будут находится врачи.

Всех доставленных в Турцию разместят в карантине.

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