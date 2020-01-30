Москва, , 14:27 — REGNUM Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев надеется на то, что арбалеты и луки не будут востребованы в охоте, а продолжат использоваться по назначению в качестве спортивного инвентаря. Об этом он заявил 30 января ИА REGNUM, комментируя вступление в силу федерального закона, разрешающего жителям России охотиться с луком и арбалетом.

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«Сам по себе законопроект крайне спорный, так как охота из лука и арбалета были запрещены не просто так, а из соображений гуманизма, ибо в случае ранения животного стрелами лука или арбалета, оно обречено на долгие мучения и неминуемую смерть из-за потери крови. Кроме того, вступление в силу этого закона не представляет никакой особой ценности для граждан, ибо он абсолютно бесполезен и не решает насущные проблемы общества», — отметил юрист.

Он также обратил внимание, что порядок приобретения, хранения и использования арбалетов полностью аналогичен подобным процедурам с охотничьим оружием.

Напомним, что 2 августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться с луком и арбалетом. Те, кто решит выйти на охоту с таким оружием, должны зарегистрироваться в Росгвардии.