Ташкент, , 14:27 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана взяла под контроль следственные действия в рамках дела об убийстве подозреваемого в отделении Чирокчинского районного ОВД Кашкадарьинской области. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса (парламента) республики.

В верхней палате парламента республики отметили, что по данному факту прокуратура Кашкадарьинской области Узбекистана возбудила уголовное дело. Кроме того, МВД поручено усилить меры по недопущению правонарушений сотрудниками ОВД.

Напомним, 27 января в прокуратуре Кашкадарьинской области Узбекистана сообщили о задержании двух сотрудников Чирокчинского районного ОВД, которые подозреваются в превышении должностных полномочий.

Местные СМИ дополнили информацию тем, что двое сотрудников милиции избили до смерти 32-летнего мужчины, который был задержан по подозрению в краже скота.

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