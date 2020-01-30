Санкт-Петербург, 30 января 2020, 14:31 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в соцсети в стихотворной форме высказался о последствиях, к которым привело распространение в КНР коронавируса и прекращение туристического трафика из Китая.
Судя по стиху, Шнуров доволен таким развитием событий, по принципу «нет худа без добра».
Вспыхнул вдруг коронавирус,У людей полно идей.Путешествуйте по миру,Пока нет очередей.В Лувре без китайцев тихо,В Эрмитаже — благодать!Не бывает так, чтоб лихо,Не могло чего-то дать.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем. Приостановлена выдача электронных виз гражданам КНР. Кроме того, с 31 января Россия также приостанавливает всё железнодорожное сообщение с Китаем за исключением поездов из Пекина в Москву и обратно. Авиакомпании постепенно прекращают полёты в Китай.