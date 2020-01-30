Варна, Болгария, , 14:27 — REGNUM Дело гражданина России Маирбека К., обвиняемого в использовании поддельных документов, а также незаконном въезде и попытке выезда с территории Болгарии, передала в суд прокуратура города Варна. Об этом 30 января сообщатся на сайте болгарской прокуратуры.

В сообщении говорится, что 28-летний житель российского города Грозный в период с 28 сентября по 1 октября минувшего года въехал на территорию Болгарии по фальшивому паспорту гражданина Румынии и позднее был задержан в аэропорту Варны при попытке снова использовать этот же фальшивый паспорт.

Также уточняется, что гражданин РФ по законам Болгарии может быть лишен свободы на срок до восьми лет за указанное деяние. При этом в российском посольстве сообщили, что готовы оказать помощь гражданину России, однако он не обращался за ней до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января дипломат и сотрудник торгового представительства посольства России в Болгарии, которых ранее болгарские власти объявили персонами «non grata», покинули страну.