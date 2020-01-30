Москва, , 14:17 — REGNUM На дне Москвы-реки обнаружена радиация, сообщил 30 января корреспонденту ИА REGNUM начальник цеха ФГУП «Радон» Александр Пташкин.

По его словам, исследование проводилось совместно с представителями МЧС в тех местах дна Москва-реки, где из-за сезонного изменения уровня сошла вода. Установлен уровень радиации около 1 мкЗв/час.

Ранее повышенный фон радиации обнаружили активисты. ФГУП «Радон» согласилось проверить эту информацию.

Бывший сотрудник специализированной организации Владимир Абалакин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что его компании было поручено разработать проект ликвидации радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово. В техническом задании было указано — рассчитать стоимость ликвидации не только могильника на склоне реки, но и радиоактивных отходов на её дне.