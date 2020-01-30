Токио, , 14:16 — REGNUM В мобильной игре Dragalia Lost стартовало событие-кроссовер с Monster Hunter. Об этом 29 января сообщило Kotaku.

В Dragalia Lost появятся боссы из Monster Hunter (например, дракон Раталос), а также различные персонажи из проектов франшизы. Так, геймеры смогут взять на себя управление Ванессой — охотницей, облачённой в доспех из шкуры Кирина.

Напомним, Monster Hunter — это серия экшен-игр от компании Capcom. В проектах франшизы геймеры охотятся на огромных чудовищ.

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