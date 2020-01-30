Москва, , 14:12 — REGNUM Студентам из Китайской Народной Республики, которые проходят обучение в российских вузах, будут продлены каникулы. Соответствующий приказ в целях предупреждения распространения нового штамма коронавируса 30 января издало Министерство образования и науки РФ.

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Уточняется, что каникулы продлятся до 2 марта.

«Обеспечить продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из Китайской Народной Республики, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график», — говорится в документе.

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Также руководителям образовательных организаций поручено принять меры по усиление санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре вуза из шести высших учебных заведений Приморского края приняли решение о продлении зимних каникул для китайских студентов до 1 марта.