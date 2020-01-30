Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Emojipedia показала, какие эмодзи появятся на различных устройствах в 2020 году. Ролик с их демонстрацией был опубликован на YouTube-канале энциклопедии.

Всего в 2020 году ожидаются 117 новых эмодзи. Среди них: ниндзя, бизон, мамонт, обнимающиеся люди, внутренние органы и др.

Напомним, Emojipedia — это крупнейшая в мире энциклопедия, посвящённая эмодзи. Она была создана в 2013 году.

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