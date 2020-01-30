Москва, , 14:08 — REGNUM В настоящее время в ситуации с коронавирусом обеспокоенность вызывает не только количество заражённых человек, но и летальность, считает вирусолог Евгений Тимаков. Об этом он заявил 30 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если сравнивать с предыдущими эпидемиями, в 2012 году заболело за восемь месяцев около 8 тыс. человек, то сейчас за четыре дня недели заболели 6 тысяч. Скорость распространения вируса увеличилась. Нас также беспокоит не только количество заражённых человек, а ещё летальность этого вируса», — сказал Тимаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ просит всех граждан РФ воздержаться без особой необходимости от поездок в КНР, а всех соотечественников, находящихся на территории Китайской Народной Республики, сообщить информацию и свои контактные данные посольству России в Пекине.