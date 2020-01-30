Москва, 30 января 2020, 14:08 — REGNUM В настоящее время в ситуации с коронавирусом обеспокоенность вызывает не только количество заражённых человек, но и летальность, считает вирусолог Евгений Тимаков. Об этом он заявил 30 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ просит всех граждан РФ воздержаться без особой необходимости от поездок в КНР, а всех соотечественников, находящихся на территории Китайской Народной Республики, сообщить информацию и свои контактные данные посольству России в Пекине.