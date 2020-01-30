Уфа, , 14:30 — REGNUM Закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих изделий в Башкирии приняли депутаты Государственного Собрания — Курултая республики. Об этом 30 января сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, депутаты намерены запретить региональным законом продажу снюса детям до принятия соответствующих мер на федеральном уровне.

Он также отметил, что эта мера будет способствовать сохранению здоровья и жизни несовершеннолетних. Глава республиканского парламента выразил уверенность в том, что большинства жителей республики поддержат этот закон.

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