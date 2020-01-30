Иерусалим, , 14:07 — REGNUM Помилованная президентом России Владимиром Путиным гражданка Израиля Наама Иссахар не признавала вину, когда подавала прошение о помиловании. Об этом 30 января говорится в заявлении защиты.

«Никакого признания вины не было — ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще», — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Иссахар, летевшая из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» в апреле 2019 года.

В её рюкзаке было обнаружено около 10 граммов гашиша. В октябре суд признал её виновной в контрабанде наркотических средств и приговорил к семи с половиной годам заключения.

С просьбой о помиловании к властям России обратились президент и премьер-министр Израиля, а также мать девушки. Позднее Наама Иссахар Путину подала личное прошение о помиловании, российский лидер удовлетворил его.

Читайте также: Нетаньяху лично поблагодарил Путина за освобождение Иссахар