Оренбург, , 14:06 — REGNUM В Оренбурге первому заместителю главы города Владимиру Ильиных (и.о.главы города) внесено представление, а в отношении городской администрации возбуждено административное производства из-за нарушений трудового законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в областной прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2019 году мэрия несвоевременно готовила документы, допускала нарушение сроков окончательного расчета с уволенными работниками и не выплачивала им положенную денежную компенсацию. От таких неправомерных действий пострадало 15 человек.

Стоит отметить, что в 2019 году мэром Оренбурга был Дмитрий Кулагин, который в декабре досрочно сложил полномочия градоначальника. Главой муниципалитета чиновник пробыл около одного года. Будучи вице-губернатором в конце 2018 года он принял участие в конкурсе на должность мэра после того, как экс-глава города Евгений Арапов был отправлен в отставку за коррупцию. В конце 2019 года Кулагин объявил об отставке и вернулся на должность вице-губернатора.