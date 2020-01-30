Нур-Султан, , 14:06 — REGNUM 54 человека в Казахстане были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом 30 января заявил журналистам министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на пресс-конференции.

«На данный момент диагноз коронавирус не подтвердился ни у одного человека в Казахстане», — заявил Биртанов. Он с сожалением отметил, что много недостоверной информации о коронавирусе распространяется в социальных сетях.

По словам министра, из 54 пациентов 16 человек были выписаны, так как диагноз не подтвердился. Еще 38 человек находятся в больнице в особых условиях. Кроме того, на базе Национального научного центра особо опасных инфекций в Алма-Ате налажена генетическая диагностика коронавируса, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января полиция Капчагая задержала двух человек, которые подозреваются в распространении недостоверной информации о коронавирусе.

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