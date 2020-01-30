Владимир, , 14:06 — REGNUM Владимирская область по итогам 2019 года вошла в тройку регионов-лидеров Центрального федерального округа по объёму искусственного восстановления лесов. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора регионального департамента лесного хозяйства Ольга Канищева.

В рамках реализации в регионе федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2019 году работы по восстановлению лесов провели на площади 5,2 тыс. гектаров. Для этого потребовалось 232 млн рублей, 89,3 из которых предоставил федеральный бюджета.

В области создали запас из 80 кг семян елей и сосен, чтобы восстанавливать вырубленные и погибшие участки лесов. Для тушения пожаров и восстановления лесов закупили 23 единицы техники стоимостью 45 млн рублей. В 2020 году на эти цели регион получит из федерального бюджета 83 млн рублей.