Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Энтузиаст с ником Samperson создал программу, добавляющую гуся из игры Untitled Goose Game на рабочий стол пользователя. Об этом геймер рассказал на своей странице в Twitter 30 января.

https://twitter.com/SamNChiet/status/1222647282237169664

Непоседливый гусь не только появится на рабочем столе пользователя, но и будет всячески мешать своему «хозяину». Так, птица будет пытаться украсть курсор мыши, закрыть важные программы и повсюду оставлять следы грязи.

Напомним, Untitled Goose Game — это видеоигра, в которой геймеры управляют гусем, постоянно мешающим жителям небольшого городка. Проект был высоко оценён как игроками, так и критиками.

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