Чита, , 13:55 — REGNUM Четверо детей, найденных в процессе поисков сбежавшей собаки неравнодушными людьми в заброшенном здании в Чите, здоровы, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

По словам сотрудников реабилитационного центра «Надежда», куда поместили несовершеннолетних после ареста их отца, дети здоровы, физически развиты по возрасту. У них взяты медицинские анализы и направлены для проведения исследования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на четверых детей и их отца житель Читы наткнулся в процессе поиска сбежавшей собаки. Оказалось, что вот уже несколько месяцев бедствующая семья живёт в заброшенном здании, спит прямо на тряпье, брошенном на бетонный пол, а греется при помощи костра и своры собак.

Видео о том, как общественники помогли горемыкам отмыться, переодеться в чистое и нормально поесть, заинтересовало не только СМИ, но и правоохранителей. Оказалось, что отец детей имеет серьёзные проблемы с законом. Поэтому детей временно поместили в реабилитационный центр «Надежда», а отца арестовали.

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