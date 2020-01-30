Оренбург, , 13:53 — REGNUM В Оренбурге глава сельсовета и его сообщник (директор частной компании) признаны виновными в крупном мошенничестве. Суд вынес приговор по делу о махинации с нефтеносным земельным участком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2012 году двое подельников осуществили с помощью фальшивых документов переход к аффилированным лицам прав на нефтеносный земельный участок на территории Оренбургского района. Площадь участка составила 200 га.

Стоит отметить, что ранее было специально создано предприятие для осуществления деятельности на этой земле. В результате действий злоумышленников (незаконного отчуждения земли) предприятию нанесен серьезный ущерб, который оценили в почти в 14 млн рублей.

Суд приговорил чиновника в четырем с половиной годам лишения свободы, а соучастника — к трем с половиной годам. Кроме того, каждый фигурант оштрафован на 500 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.