Махачкала, , 15:43 — REGNUM Весь скот, павший в Дагестане от пастереллеза, будет утилизирован в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами. На территории хозяйства, где погибли животные, введен карантин, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Напомним, падеж крупного рогатого скота (КРС) произошел в сельхозхозяйстве «Красный Партизан» Рутульского района Дагестана, расположенного в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства. Погибло 25 голов, по предварительным данным — из-за пастереллеза, от которого животные не были привиты.

«В социальных сетях распространяются комментарии, касающиеся возможного попадания на продовольственные рынки республики мяса КРС, пострадавшего от пастереллеза. Минсельхозпрод Дагестана официально заявляет, что такого не произойдет», — сказано в сообщении.

В настоящее время в зону отгонного животноводства Бабаюртовского района выехала группа работников аграрного ведомства. Утилизацией павшего скота займутся специалисты предприятия «Центр Групп».

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