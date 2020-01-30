Тбилиси, , 13:58 — REGNUM Власти Грузии предприняли некоторые шаги по либерализации наркополитики, но этого недостаточно. Данное мнение высказывается в отчете неправительственной организации «Центр по обучению и мониторингу прав человека» (EMC), опубликованном 29 января на сайте правозащитников.

Сотрудники ЕМС отмечают, что в 2019 году в Грузии выросло, по сравнению с предыдущим годом, число наказаний за наркопреступления. Также больше лиц стали отправлять на тестирование на наркотики и чаще применять наказания в виде лишения свободы.

Правозащитники подчеркивают, что реформа наркополитики не стоит в повестке дня. Эксперты рекомендуют депутатам парламента возобновить рассмотрение законопроекта от «Национальной платформы наркотиков Грузии», подготовленный в июне 2017 года. В ЕМС уверены, что его принятие сделает наркополитику в стране более гуманной.

Стоит отметить, что Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи» (Шишка), которая выступает за легализацию наркотиков в Грузии, на президентских выборах-2018 набрал 2,26% голосов.