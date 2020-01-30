Токио, , 13:42 — REGNUM Разработчики из Atlus поделились новыми подробностями предстоящей игры Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. В ней появятся режим повышенной сложности и функция «Новая игра+», сообщает «Игромания» 30 января.

Перед началом игры геймеры смогут выбрать режим повышенной сложности — в нём все враги станут значительно сильнее, однако за победу над ними будут «падать» более мощные предметы экипировки. После полного прохождения у игроков появится возможность начать «Новую игру+» — в ней уровни и достижения всех персонажей сохранятся, но противники также станут более опасными.

Известно также, что в Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers появятся миссии по устранению особенно могущественных врагов. За победу над ними Джокер (протагонист игры) может получить такого противника в качестве своей новой персоны.

Напомним, Scramble: The Phantom Strikers — это продолжение японской ролевой игры Persona 5. В нём игроки будут управлять группой подростков, умеющих призывать персон — особых духов-помощников.

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