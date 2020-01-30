Оренбург, , 13:41 — REGNUM Бывшего замглавы Оренбурга Геннадия Борисова этапируют в Оренбург из самарской колонии, где он отбывает наказание за взяточничество. Бывший чиновник даст показания в рамках рассмотрения в суде громкого коррупционного дела, сообщают СМИ.

Геннадия Борисова допросят по делу экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова. Инициатором того, чтобы Борисова доставили в зал суда Оренбурга, стал адвокат Арапова, выступив против варианта допроса свидетеля посредством видеосвязи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава Оренбурга Евгений Арапов был задержан летом 2018 года вслед за своим заместителем Геннадием Борисовым. Несмотря на то, что Борисов признал свою вину во взяточничестве и заключил досудебное соглашение со следствием, в 2019 году суд приговорил бывшего вице-мэра к двум с половиной годам лишения свободы.

Бывшему градоначальнику Евгению Арапову инкриминируют незаконное предпринимательство и взяточничество.