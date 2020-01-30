Рязань, , 13:44 — REGNUM Энергетики выявили 1 365 случаев хищения электроэнергии в Рязанской области в 2019 году. Общий объём хищений составил около 14,7 млн кВт/ч, что принесло убытки на 67,7 млн рублей, сообщили 30 января в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

В 262 случаях потребители не заключили договор на энергопотребление, а на 1 103 объектах специалисты компании выявили самовольное подключение к электрическим сетям. В «Рязаньэнерго» напоминают, что за хищения предусмотрены административные штрафы, а в ряде случаев и уголовная ответственность.

По фактам проверок возбуждено 325 административных дел, более 44 человек привлечены к административной ответственности с компенсацией ущерба электросетевой компании и выплатой штрафа.