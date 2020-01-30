Керчь, Крым, , 13:39 — REGNUM В Керчи государственные служащие поздравили ветеранов-блокадников с годовщиной снятие блокады Ленинграда. Участникам Великой Отечественной войны, которых в городе осталось всего 11 человек, чиновницы вручили медали и батон хлеба. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского совета.

Ветеранов поздравила глава Керчи Мая Хужина, заместитель председателя Керченского городского совета Лариса Щербула, а также депутаты.

«Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Однако пользователи соцсети достаточно резко отреагировали на такой поступок чиновниц. Одни обратили внимание на то, что чиновницы пришли в гости к пенсионерам в шубах. Другие посчитали, что ветераны заслуживают более значимых подарков, нежели хлеб в пластиковом пакете.

«Эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение, — ответила на возмущения Хужина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Крыму, как и по всей России, почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. В Симферополе состоялась памятная акция «Блокадный хлеб», посвящённая подвигу ленинградцев в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

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