Алма-Ата, Казахстан, , 13:36 — REGNUM Полиция Капчагая выявила двух человек, подозреваемых в распространении ложной информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Атинской области Казахстана.

В полиции уточнили, что с 29 января в мессенджерах стала распространяться информация о двух лицах, которые якобы поступили в больницу Капчагая с коронавирусом.

Сотрудники полиции выявили двух подозреваемых, которые оказались водителями скорой медицинской помощи в местной больнице. Мужчинам грозит наказание по ч. 1 ст. 274 УК Казахстана («Распространение заведомо ложной информации»).

Напомним, 29 января слухи о больных коронавирусом опровергла директор городской клинической больницы Капчагая Айман Ракишева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выделили $4 млн на покупку масок и других защитных средств