Сеул, , 13:41 — REGNUM Шесть из десяти жителей Южной Кореи хотят продолжать трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательский институт Credit Suisse Research Institute (CSRI).

Согласно результатам опроса, проведенного в сентябре прошлого года среди 16 тыс. человек из шестнадцати стран мира, данное желание изъявили 63% южнокорейцев, что является третьим показателем после Индии (75%) и Индонезии (65%).

Самый низкий показатель был отмечен среди граждан Германии (18%), Канады (25%) и Швейцарии (28%). Отмечается, что средний показатель среди развивающихся стран составил 53%, а среди развитых — 28%.

Кроме того, 46% респондентов из развитых стран и 49% респондентов из развивающихся стран выразили сомнения относительно комфортной и беззаботной старости, а 44% опрошенных из развивающихся стран и 40% опрошенных из развитых стран отметили, что основным источником дохода при выходе на пенсию станут личные сбережения и инвестиции.

Специалисты отмечают, что во всех странах, принимавших участие в опросе, растёт обеспокоенность относительно социальных гарантий, поскольку в большинстве стран пенсионная система не отвечает требованиям общества.