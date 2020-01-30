Кампала, , 13:39 — REGNUM Жителям Уганды рекомендовалось избегать людных мест, рукопожатий и поддерживать усиленные стандарты гигиены, чтобы предотвратить распространение коронавируса, который, как считается, появился в китайском городе Ухань. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, в настоящее время в Уганде нет подтвержденных или предполагаемых случаев заражения этим вирусом.

«Тем не менее, важно отметить, что существует значительное количество пассажиров, которые путешествуют между Угандой и Китаем, а также другими затронутыми странами по различным причинам. Поэтому важно, чтобы работники здравоохранения и широкая общественность были более бдительными в оказании содействию оперативной идентификации подозреваемых случаев коронавируса путем усиления эпиднадзора и отчетности. Это нацелено на раннее выявление [заражений], изоляцию [зараженных] и локализацию вспышки вируса в случае его проникновения в страну», — сказал Чарльз Оларо, исполняющий обязанности генерального директора служб здравоохранения Уганды.

Оларо также заявил, что была создана целевая группа для координации мероприятий по обеспечению готовности к реагированию на коронавирус в дополнение к усилению наблюдения за подозреваемыми случаями заражений в пунктах въезда в Уганду, особенно в международном аэропорту Энтеббе.

«Группы в международном аэропорту Энтеббе проводят скрининг на 2019-nCOV (новый коронавирус)», — сказал он, добавив, что министерство здравоохранения Уганды назначило региональные больницы в Энтеббе и Нагуру центрами по ведению пациентов с подозрением на заболевание.

До настоящего времени посол Китая организовал встречу в посольстве страны в Уганде, где были сформированы специальные группы для наблюдения за гражданами Китая в Уганде.