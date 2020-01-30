Токио, , 13:35 — REGNUM Очередной ордер на арест экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, в настоящее время находящегося в Ливане, получила токийская прокуратура. Об этом 30 января сообщает агентство «Киодо».

Также сообщается, что ордер выдан на арест за нарушение законодательства Японии путем побега после освобождения из-под стражи под залог и во время нахождения под подпиской о невыезде.

Кроме этого, известно, что также токийская прокуратура получила ордер на арест экс-сотрудника американского спецназа из подразделения «зелёные береты» Майкла Тэйлора и ещё двух человек, чьи имена не разглашаются, которые обвиняются в причастности к побегу Карлоса Гона из Японии.

При этом отмечается, что шансы на арест Гона японскими правоохранителями невысоки, так как у страны нет договора об экстрадиции с Ливаном.

Напомним, Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в том, что не незадекларировал часть доходов. Весной 2019 года был отпущен под залог в $15 млн и 29 декабря тайно сбежал в Ливан, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов.