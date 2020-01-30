Челябинск, , 13:31 — REGNUM В Челябинской области ученики начальной школы будут получать витаминизированное молоко. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Молоко детям будут давать уже с этого года. Кроме того, во всех школах региона есть планы обеспечить учащихся бесплатным горячим питанием. Соответствующее поручение уже дано.

По данным 74.ru, всего на обеспечение детей молоком из облбюджета в 2020 году потратят 245,7 млн рублей. Сейчас чиновникам предстоит определить поставщиков. Продукт может поставляться в твёрдой картонной или в плёночной упаковке.