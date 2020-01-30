Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Сумма долга по зарплатам перед рабочими управлений «Метростроя» составляет 360 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в компании, после выплат 200 млн рублей, которые должны поступить на банковские карты сотрудников с 30 января, долг сократится до 160 млн рублей.

И.о. гендиректора компании Сергей Харлашкин пообщался с рабочими, которые массово пришли к офису «Метростроя» утром 30 января, чтобы потребовать зарплат. По словам участников, на место прибыли около 200 человек из различных СМУ.

Как пояснили в компании, в первую очередь долги будут закрывать перед теми, кто работает в текущий момент. Сергей Харлашкин отметил, что накануне в течение недели были проведены переговоры с кредиторами, имеющими исполнительные листы, по которым средства, поступающие на счета ОАО «Метрострой», автоматически списывались бы в счет погашения долга перед кредиторами.

По итогам переговоров с участием прокуратуры удалось достичь отсрочки имеющихся исполнительных листов. Кредиторы отозвали их, так что появилась возможность использовать средства для выплаты зарплат.

Оставшиеся 160 млн рублей рабочим выплатят из средств, которые планируется получить в ближайшее время за выполненные работы по Лахтинско-Правобережной линии, обещают в компании.

Сергей Харлашкин рассказал, что в феврале ОАО «Метрострой» ожидает деньги за строительство стадиона на Крестовском острове. Таким образом, у компании должны появиться оборотные средства для обеспечения стройплощадок необходимыми материалами. Кроме того, ведутся переговоры с банком о реструктуризации долга компании.

«Если бы мы шли к банкротству, что было проще всего, нам первым делом необходимо было бы сократить количество людей на 70%, — пояснил Харлашкин, — Мы по этому пути не идем. Сегодня сокращение если и есть, то только за счет управленческого аппарата в результате слияния организаций либо по личному желанию сотрудника. Мы уменьшились всего на 250 человек».

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Он добавил, что управленческий аппарат из поступивших сегодня из петербургского бюджета 200 млн рублей денег не получит. «До середины февраля мы планируем, что у Метростроя появятся оборотные средства и мы выйдем на нормальный режим работы», — заявил Харлашкин.

На встрече также присутствовала прокурор Петербургского метрополитена Елена Михалева, она напомнила, что для работников открыта горячая линия по телефону (812) 301−98−57.

До 10 февраля в «Метрострое» планируют закончить аудит, который покажет конкретное финансовое состояние организации и позволит вести предметный разговор с банком-партнером о вливании денежных средств в компанию. Аудит проводится сразу четырьмя независимыми организациями, также свою проверку осуществляет банк.

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