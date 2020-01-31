Москва, 31 января 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 31 января: в 1943 году под Сталинградом взят в плен немецкий генерал-фельдмаршал Паулюс.

Из сообщения Совинформбюро следует, что в ходе боев под Сталинградом было окружено по меньшей мере 330 тыс. войск противника.

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