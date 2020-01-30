Москва, , 13:21 — REGNUM Россия с 30 января временно приостанавливает оформление электронных виз для граждан Китая в связи со вспышкой в этой стране нового типа коронавируса. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Так, временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому границы России на Дальнем Востоке будут закрыты. Также отметим, что президенту РФ Владимиру Путину докладывают о принимаемых правительством страны мерах по противодействию распространению коронавируса.

По данным на начало суток 30 января, в Китае заболели новой пневмонией 7711 человек, 170 человек скончались.

Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая