Нью-Дели, , 13:22 — REGNUM Первый случай заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, зафиксирован в Индии. Об этом 30 января сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным источника, заражение коронавирусом зарегистрировано у индийской студентки из южного штата Керал, обучавшейся в китайском городе Ухане.

При этом уточняется, что состояние больной оценивается медиками как стабильное и в настоящее время она помещена в карантин, где за ней наблюдают врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД РФ временно приостановило оформление электронных виз на въезд в Петербург, Ленобласть и другие регионы РФ китайским туристам из-за вспышки коронавируса в КНР.