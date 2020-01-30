Бишкек, , 13:17 — REGNUM Директор бишкекского управления фонда обязательного медицинского страхования Болот Момбеков подозревается в коррупции, сообщает 30 января «Вечерний Бишкек» со ссылкой на государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

Отмечается, что директор фонда был арестован 29 января в одном из торговых центров Бишкека. Он подозревается в получении взятки в размере около 1800 евро. Момбеков был госпитализирован после недомогания, которое возникло на допросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев освободил с должности заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача страны Эркина Чечейбаева.

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