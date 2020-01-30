Владикавказ, , 13:16 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении заместителя начальника управления федеральной службы исполнения наказания. Его подозревают в том, что он незаконно выделял заключенных на выполнение работ на стороне, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как выявило следствие, во втором полугодии 2019 года полковник внутренней службы распоряжался направлять осужденных на выполнение работ для коммерческих организаций. На таких работах использовались, в частности, заключенные колонии-поселения № 3.

При этом лица, которых привлекали к таким незаконным работам, по закону трудились на учебно-производственном участке и получали оплату за свой труд за счет бюджетных денежных средств.

Теперь сам сотрудник управления ФСИН стал фигурантом уголовного дела и ему грозит наказание в случае доказания вины.